Jugendbande wütete aus Langeweile im Salzkammergut

Bei umfangreichen Ermittlungen gelang es Polizisten sechs Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren auszuforschen, die sich auch teilweise geständig zeigten, im Zeitraum von 22. September 2018 bis 1. Juli 2020 25 Sachbeschädigungen an öffentlichen Gütern wie Bushaltestellen, Verkehrszeichen usw. und an Privateigentum begangen zu haben. Als Motiv gaben die Jugendlichen aus den Bezirken Vöcklabruck und Salzburg Umgebung Langeweile an.