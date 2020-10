Nachbar rettet 56-Jährigen aus verrauchter Wohnung

Weil ein Nachbar durch das Piepsen des Feuermelders Mittwochfrüh geweckt wurde, konnte er den Brandgeruch aus der darunterliegenden Wohnung in der Gemeinde Schiefling am See wahrnehmen und den bereits am Boden liegenden Wohnungsinhaber (56) noch rechtzeitig aufwecken. Der 56-Jährige war, nachdem er eine Pizza in den Ofen geschoben hatte, eingeschlafen. Die alarmierten Feuerwehren enfernten die verkohlte Pizza und belüfteten die Wohnräume. Der 56-Jährige wurde ins LKH Villach gebracht.