Österreichs Rallye-Elite zeigt Corona den Auspuff

So viele dürfen’s am Sonntag nicht sein. Titelverteidiger Günther Knobloch freut sich trotzdem, endlich wieder rennmäßig hinterm Steuer zu sitzen. „Seit der Jänner-Rallye hatten wir eine Ausfahrt im Juni, das war’s“, so der Grazer, der die Rallye-Klasse zuletzt in Greinbach zweimal in Folge dominierte. Als Fahrer-Vertreter im Motorsportverband „AMF“ ist Knobloch auch im Vorfeld der Waldviertel-Rallye (NÖ), die ab 13. November steigen soll, gefordert. „Das Event ist komplett ohne Zuschauer geplant. Und alle Aktiven und Techniker sind vor Ort in einer ’Blase’, bewegen sich nur von Sonderprüfung zu Sonderprüfung.“ Die letzte Rallye des Jahres wird bewusst zum TV- und Streaming-Event - neu durchstarten soll die Staatsmeisterschaft dann - so Corona es will - im Jahr 2021.