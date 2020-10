Corona-Krise reißt in Graz großes Loch ins Budget

Corona-Fonds wird neu aufgelegt

Weitere 16 Millionen Euro fehlen durch die geringere Kommunalsteuer. Statt der erwarteten 149 Millionen Euro kommen 2020 rund 133 Millionen Euro in den städtischen Haushalt. Besonders drastisch sind dafür die Einbußen bei den Beteiligungen wie etwa Flughafen oder öffentlicher Verkehr: Da kommen gesamt rund 30 Millionen Euro weniger an Erträgen herein. Allein beim Flughafen sind es 2020 statt plus elf Millionen Euro nun minus vier Millionen Euro. Die Werbeflächenfirma Ankünder wird statt fünf nur drei Millionen Euro abwerfen, rechnete Riegler vor. 2021 dürften die Erträge ähnlich niedrig bleiben. Rund zehn Millionen Euro hat die Stadt Graz auch in direkte Corona-Hilfen fließen lassen. Der städtische Corona-Fonds zur Stützung der Wirtschaft vom März in der Höhe von drei Millionen Euro wird nun um eine weitere Tranche über neuerlich drei Millionen Euro aufgelegt.