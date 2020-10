Tunnelwand touchiert, Crash mit Totalschaden

Am Dienstag am frühen Morgen lenkte ein 42-jähriger Pongauer seinen Pkw von Bad Hofgastein (Salzburg) kommend in Richtung Kleinarl. Im Mauthtunnel bei Goldegg kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und touchierte die Tunnelwand.