Die 3 häufigsten Fehler beim Sparen

Wenn es die eigene, finanzielle Lage erlaubt, monatlich einen Geldbetrag wegzusparen, ist auch das allzeit beliebte Bausparen eine sichere Geldanlage: „Auch wenn die Zinsen niedrig sind - am Ende der Laufzeit kann man sich dennoch über einen Batzen Erspartes freuen. Nur vorzeitig kündigen sollte man den Bausparvertrag nicht - denn dadurch fallen Spesen an und das Sparguthaben sowie die staatliche Prämie werden rückverrechnet“, so Reinhold Baudisch.