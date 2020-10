Österreicher zahlen zu viel fürs Internet

Aber was tun, wenn der Internet Speedtest zeigt, dass weniger Tempo ankommt, als der gebuchte Tarif verspricht? Der Tipp vom Experten: „Bei markanten Abweichungen in der Bandbreite über einen längeren Zeitraum, können Verbraucherinnen und Verbraucher die Störungen dokumentieren und den Internetanbieter damit konfrontieren“, so Reinhold Baudisch. „Zunächst sollte dem Anbieter aber die Möglichkeit eingeräumt werden, Nachbesserungen und Optimierungen durchzuführen. Bei dauerhaften Unterschreitungen der versprochenen Geschwindigkeit ist eine außerordentliche Kündigung in der Regel möglich. Dann lohnt sich ein Internet Tarif Vergleich und Anbieterwechsel.“