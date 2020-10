Mühlviertler stürzte bei Motorrad-Bewerb in Tod

Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach nahm am Nationalfeiertag an einer Motorrad-Offroad-Veranstaltung mit Trainingsfahrten im alpinen Gelände im Gemeindegebiet von Rohr im Gebirge teil. Dabei lenkte der 28-Jährige in den Nachmittagsstunden eine Enduro auf der abgesperrten Trainingsstrecke und dürfte dabei aus bislang unbekanntem Grund die vorgegebene Fahrtrichtung verlassen haben.