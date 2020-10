Polizeieinsatz in luftiger Höhe

Ein weiterer Aspekt sind Alarmierungen mit hoher Priorität. Das ist bei Fahndungsflügen nach Diebstählen oder Raubüberfällen der Fall: „Aber manchmal auch falls eine Person vermisst wird. Wenn zum Beispiel in der kalten Jahreszeit eine dementer Patient aus einem Pflegeheim abgängig ist, zählt jede Minute.“ Ebenfalls eine wichtige Rolle spielen im Burgenland Löschflüge. Als im Frühjahr das Schilf rund um den Neusiedler See in Illmitz brannte, waren die Helikopter der Flugpolizei – ebenso wie jene des Bundesheeres – als fliegende Feuerwehr im Einsatz. Für derartige Missionen stehen verschieden große Löschmittelbehälter zur Verfügung. Die Piloten entnehmen das Wasser dann zumeist aus Seen und Flüssen. Senn: „Die Bevölkerung kann sich in jedem Fall auf uns verlassen.„