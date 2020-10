„Zu Allerheiligen auf Familientreffen verzichten“

„Eigenverantwortung“ gefragt

Dennoch sei nun „Eigenverantwortung“ seitens der Österreicher gefragt, um mit „konsequenten Maßnahmen“ die Negativ-Entwicklung zu bremsen, so der Kanzler und die Ministerin unisono. Leider sei es in diesem Jahr wichtig, aus Rücksicht aufeinander und aus Umsicht für die Gesundheit und die Arbeitsplätze in unserem Land dieses Fest anders zu begehen als gewohnt. Die Österreicher können „durch Ihren Verzicht auf ein Familientreffen, auch wenn das schwerfällt, einen Beitrag für Ihr Land und für die Menschen in unserem Land leisten“, ergänzte Kurz. Die nächsten Monate werden „ein rot-weiß-roter Kraftakt“, weil wir alle in Österreich und in Europa schon Corona-müde seien.