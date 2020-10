Marach im Pech! Der neue Partner hat Corona

Das ist wirklich bitter! Mit Ivan Dodig, Nummer 14 der Doppel-Rangliste, hatte das steirische Tennis-Ass Oliver Marach einen Top-Partner für den Saisonendspurt auf der ATP-Tour gefunden. Mit dem Kroaten hätte der Grazer nicht nur in Paris aufschlagen können, auch ein Antreten beim Heimturnier in Wien nächste Woche wäre durch Dodigs gute Weltranglistenposition möglich gewesen.

Aus in Köln

Doch dann die Hiobsbotschaft: „Er hat mir vorher mitgeteilt, dass er positiv auf Corona getestet worden ist“, so Marach, bevor er gestern mit Mate Pavic (Kro) in Köln ausschied: 6:2, 3:6, 9/11 gegen Purcell/Saville.