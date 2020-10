Nigeria: Tote bei Schüssen auf Protestierende

Autos in Brand gesetzt, Geschäfte geplündert

Auch in der Hauptstadt Abuja sowie in der Stadt Kano im Norden des Landes gingen die Sicherheitskräfte am Dienstag gewaltsam gegen Demonstranten vor. In Kano beteiligten sich Hunderte Menschen an Ausschreitungen, wie ein AFP-Reporter berichtete. Dabei wurden Fahrzeuge in Brand gesetzt und Geschäfte geplündert.