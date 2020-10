US-Präsident Trump brach TV-Interview wütend ab

Das Interview ist Teil einer Sonderausgabe über den amtierenden Präsidenten und seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden, das am Sonntag auf Sendung gehen soll - doch Trump überlegte in seinem Posting, Aufnahmen des Weißen Hauses von dem Gespräch schon vorher zu veröffentlichen. Trump sprach außerdem von einem „furchtbaren Eingriff“ in die Wahl am 3. November.