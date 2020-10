Jamie Foxx wird für Netflix zum Vampirjäger

Hollywoodstar Jamie Foxx (52, „Django Unchained“, „Baby Driver“) will sich in dem geplanten Thriller „Day Shift“ in einen Vampirjäger verwandeln. Der Amerikaner JJ Perry, der bei Action-Filmen wie „Fast & Furious 9“ und der „John Wick“-Serie als Stunt-Koordinator an Bord war, werde damit sein Regiedebüt geben, teilte der Streamingdienst Netflix am Dienstag mit.