Öffentlicher Corona-Aufruf der Gesundheitsbehörde

Wer also am 13. Oktober nachmittags die Boulderbar, am 16. Oktober das Lokal Schweiger Deli zwischen 15 und 17 Uhr, sowie das Paracelsusbad zwischen 19 und 22 Uhr, besucht hat, soll sich beim Auftreten von Corona-Symptomen bei der Corona-Hotline unter 1450 melden. Gleiches gilt für Personen, die sich am Samstag bis 12.30 Uhr im Interspar Lehen, sowie am Sonntag zwischen 19 und 20.30 Uhr im Landestheater aufgehalten haben.