Lehrlingsabschiebungen: „Schweres Systemversagen“

Nur einer darf bleiben

Der Oststeirer kämpft mit denselben Problemen: Hussein (20) hat das HTL-Fachkolleg in Weiz absolviert und arbeitet als Zerspanungstechniker in dem 130-Mann-Betrieb. Mithilfe der Rot-Weiß-Rot-Card wird er wohl noch länger in Österreich seiner Tätigkeit nachgehen können. Seinem afghanischen Landsmann Humayun (21) hingegen droht die Abschiebung: „Nachdem er sein zweites Lehrjahr als Baumaschinentechniker mit Auszeichnung abgeschlossen hat, ist er nun im dritten Lehrjahr angekommen. Die Arbeit macht ihm großen Spaß, jedoch soll er nach Ende der Lehrzeit abgeschoben werden“, erzählt Winkelbauer.