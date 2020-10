Kunststoff-Babyfläschchen setzen Mikroplastik frei

Bis zu 4,5 Millionen Partikel pro Tag und Kind

Je nachdem, wie verbreitet Stillen in 48 untersuchten Weltgegenden ist, kamen die Forscher auf geschätzte 14.600 bis rund 4,5 Millionen Partikel pro Tag und Kind. Erwachsene seien hingegen täglich nur mit geschätzten 600 solchen Teilchen konfrontiert.

Am höchsten waren die Werte bei Babys in Teilen Europas sowie unter anderem in Nordamerika oder Australien. Im deutschsprachigen Raum sind es demnach zwischen einer und zwei Millionen Mikropartikel, was in etwa dem weltweiten Schnitt von rund 1,5 Millionen entspreche. In Teilen Afrikas und Asiens lagen die ermittelten Werte mitunter weit darunter.