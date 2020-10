34 Corona-Neuinfektionen in Kärnten

In Kärnten gibt es somit 362 aktuell Infizierte (Stand 20.10.). Auch die Zahl der Hospitalisierten steigt an. Im Moment befinden sich 24 Personen im Krankenhaus. (21 stationär/3 intensiv). Es gibt 1520 bestätigte Fälle, 1145 Personen gelten als genesen (+57) und es gibt 13 Verstorbene. 95.081 Proben wurden genommen.

Österreichweit gab es in den letzten 24 Stunden 1524 Neuinfektionen.