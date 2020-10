Klubs laufen gegen Kantinenschließung Sturm

Daher hofft er auf einen Härtefonds. „Angelehnt an jenen, den es in Niederösterreich ja bereits gibt. Da bekommen Klubs finanzielle Unterstützung, wenn sie aufgrund der Corona-Ampel Geisterspiele austragen müssen. In der Regionalliga zum Beispiel 3500 Euro, in der letzten Klasse sind’s noch 750. Wir werden kämpfen, damit auch unsere Vereine eine finanzielle Entschädigung bekommen.“