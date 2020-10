Spaziergänger verwechselte Bärenbaby mit Hund

Nahrungssuche treibt Bären in bewohntes Gebiet

In Niigata herrscht derzeit Bärenalarm, nachdem eine 73 Jahre alte Frau von einem Tier beim Arbeiten auf ihrem Bauernhof angefallen und tödlich am Kopf verletzt worden war. Seit April wurden bereits neun Menschen in Niigata von schwarzen Kragenbären angefallen.