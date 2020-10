Corona-Gipfel bringt einheitliche Verschärfungen

Immer mehr Ansteckungen bei kleinen Feiern in Familien und Partys

Ein „wesentlicher Erfolgsfaktor“ sei der Zusammenhalt im Land - auch wenn das nicht wortwörtlich zu verstehen ist, denn gerade überbordende soziale Kontakte würden zunehmend zum Problem. Das unterstrich am Freitagabend in der „ZiB 2“ auch Anschober: „Immer stärker verschieben sich die Ansteckungen in den privaten Bereich, hin zu kleinen Feiern und Partys, zu kleinen Veranstaltungen und in Familien“, so der Minister. Dabei würden bereits „30 Prozent weniger Kontakte 50 Prozent weniger Ansteckungen“ bedeuten. Auch deutete Anschober ein Aus für die vor allem in der Gastronomie statt eines Mund-Nasen-Schutzes zum Einsatz kommenden Visiere an.