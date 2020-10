Anschober kündigt neue bundesweite Maßnahmen an

In ganz Österreich war die Zahl der registrierten Neuinfektionen binnen eines Tages auf den Rekordwert von 1552 Fällen gestiegen. Angesichts dessen wurde die Corona-Ampel in vier Bezirken in auf Rot gestellt. Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grünen) werde es dennoch zusätzliche bundesweite Maßnahmen brauchen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems sowie einen zweiten Lockdown zu verhindern. „Wir haben in ganz Europa eine besorgniserregende Situation, auch bei uns in Österreich. Zum Schutz vor der Pandemie brauchen wir daher noch weitere bundesweite Maßnahmen“, erklärte Anschober am Donnerstagabend in der „ZiB 2“.