„Corona-Ansteckungen vermehrt im privaten Bereich“

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen in Österreich hat sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag über drei Entwicklungen besorgt gezeigt. Der Minister sagte zwar, es zeige sich „dass die Ampel hervorragend funktioniert“, aber: „Immer stärker verschieben sich die Ansteckungen in den privaten Bereich, hin zu kleinen Feiern und Partys, zu kleinen Veranstaltungen und in Familien.“ Auch die Zunahme der Spitalspatienten sei beunruhigend.