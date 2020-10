Den Wienern droht eine teurere Regierung

Türkise wollen nicht nur „Billig-Ressorts“

Diese Woche wird sondiert. Ludwig hat für Montag die NEOS geladen. Am Dienstag kommen die Grünen, am Mittwoch die Türkisen. Die ÖVP schickt Minister Gernot Blümel, City-Vorsteher Markus Figl, Seniorensprecherin Ingrid Korosec sowie Ex-Klubchef Manfred Juraczka. „Das ist ein Signal an die SPÖ. Uns ist es ernst. Wir wollen mitregieren“, so ein Parteisprecher. Bedingungen gebe es keine. Hinter vorgehaltener Hand ist zu hören: Die ÖVP will zumindest ein „starkes“ Ressort haben.