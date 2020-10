„König“ lässt Milan träumen: „Alles ist möglich“

Platz fünf lautete das beste Ergebnis in der Serie A für Milan in den vergangenen sieben Jahren. Zehn Jahre nach dem bisher letzten Scudetto 2010/11 träumen die Fans nun endgültig wieder von mehr - auch wenn sie den Derbysieg wegen der Corona-Pandemie nicht live im Stadion verfolgen konnten. Trainer Pioli will von den Träumen der Fans aber noch nichts hören: „Ich will niemandem die Begeisterung oder Euphorie nehmen, aber wir sind erst am Anfang der Saison“, mahnte er.