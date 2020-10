Auch Semmering Schnellstraße wird gesperrt

Nachdem es bereits an diesem Wochenenden südlich von Graz zu einer Vollsperrung der A 9 kommt, ist nächste Woche eine weitere wichtige Transitstrecke der Steiermark dran: Auf der S 6 steht die „Herbstreinigung“ an. Die Semmering Schnellstraße ist deshalb von Montag bis Freitag jeweils in der Nacht gesperrt.