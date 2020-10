„Fernkälte“ für heiße Tage direkt aus dem Halltal

Das System funktioniert ähnlich wie bei der Fernwärme. Wer die passende Technik im Gebäude installiert hat, bei dem wird über einen Kältezähler die benötigte Kühlleistung abgerechnet. Die Technik ist simpel. „Das Wasser hat in den Hochbehältern konstant sechs Grad. Über die bestehenden Trinkwasserleitungen wird dieses in das Kühlsystem eingespeist und kann so rund 300 durchschnittliche Haller Gebäude gleichzeitig klimatisieren“, erklärt Artur Egger, technischer Vorstand der Hall AG. 5600 Kubikmeter Kälte seien so jeden Tag verteilbar.