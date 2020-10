In unsicheren Zeiten werden Steirer zu Sparefrohs

„Sparen gewinnt in schwierigen Zeiten an Bedeutung", erklärt Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender der Steiermärkischen Sparkasse. Wie auch im Jahr 2008, in dem die Wirtschaft taumelte, legten auch heuer überdurchschnittlich viele Steirer Geld auf die hohe Kante: 81 Prozent der im Juni Befragten gaben an, dass Sparen für sie „sehr wichtig“ sei. Die Quote kletterte zum ersten Mal seit zwölf Jahren auf 13 Prozent.