Erfundene Traumfrau wird zur bitteren Realität

Bárcena erzählt die Geschichte zweier Möchtegern-Literaten aus reichem Haus, die im Jahr 1904, um an sein jüngstes Werk zu kommen, für den berühmten spanischen Dichter Juan Ramón Jiménez die bezaubernde Georgina Hübner erfinden und in ihrem Namen glühende Briefe an den „verehrten Freund“ schicken. Es kommt, wie es kommen muss, Juan Ramón verliebt sich und kündigt seinen Besuch an, weshalb die erfundene Traumfrau an der Schwindsucht sterben muss. Was den Dichter zu einer literarischen Höchstleistung animiert. Soweit die Komödie, die Tragödie allerdings greift ein, und die beiden peruanischen Schreiberlinge erkennen im Lauf des Briefwechsels nicht nur ihre eigene Mittelmäßigkeit, einer der beiden entwickelt auch noch eine regelrechte Obsession für die von ihm selbst kreierte Georgina.