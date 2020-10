Teil-Lockdown für Großteil Sloweniens ab Freitag

In die Arbeit und zum Arzt darf man weiterhin

Das Verlassen von sogenannten „roten“ Regionen wird mit mehreren Ausnahmen geregelt. In die Arbeit oder etwa zum Arztbesuch wird man weiterhin über die Regionalgrenzen hinweg pendeln dürfen. Transit wird ebenfalls erlaubt. Wer für die Herbstferien in der letzten Oktoberwoche bereits Urlaub außerhalb der eigenen Region gebucht hat, wird diesen trotz Einschränkungen realisieren können. Davor wird laut Hojs jedoch abgeraten.