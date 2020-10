Nun meldet auch Deutschland Corona-Rekordwert

Merkel unzufrieden: „Es reicht nicht, was wir hier machen“

Für Merkel gehen die Maßnahmen - und vor allem die „Ansagen“ - aber nicht weit genug: Mit den nun festgelegten Maßnahmen würden Bund und Länder in zwei Wochen eben wieder hier sitzen. „Es reicht einfach nicht, was wir hier machen“, so Merkel. Die Grundstimmung sei, dass sich jedes Land ein kleines Schlupfloch suche. „Das ist das, was mich bekümmert. Und die Liste der Gesundheitsämter, die es nicht schafft, wird immer länger.“