Chabbi: Vom „Feind“ zum Hoffnungsträger

Warten auf die Freigabe

Die Formalitäten (Freigaben) dauern noch, aber der 27-jährige Stürmer fühlt sich schon voll und ganz als Hartberger. „Die Truppe hat mich super aufgenommen. Und man muss den Hut ziehen vor all den Leuten, die den Verein zu dem gemacht haben, was er heute ist. Der Aufstieg von Hartberg ist kein Zufall, sondern das Resultat harter Arbeit.“ Bewegte Zeiten erlebte der Austro-Tunesier im Ausland. „Bei Gaziantep in der Türkei war die Konkurrenz im Angriff stark. Und bei St. Mirren in Schottland war ich gut unterwegs, hab Spiele vor 60.000 Fans im Celtic-Park erlebt. Aber nach drei Runden kam der Corona-Abbruch! Aber all das lässt dich als Spieler reifen.“