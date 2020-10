Polizei über Corona-Partys: „Haben einiges erlebt“

Illegale Feiern mit viel Alkohol und zu wenig Abstand sollen einer der Hauptgründe für die steigenden Infektionszahlen in der Hauptstadt sein. Beim Kontrollieren der Hotspots habe man „schon einiges erlebt“, so Pürstl: „Vor allem beim stehenden Tanzen, was seit den verschärften Maßnahmen verboten ist, hat es viele Vergehen gegeben.“