„Der freiheitliche Wähler ist sehr kritisch“

Stenzel: „FPÖ muss sich inhaltlich neu positionieren“

Das Ergebnis der FPÖ ist eklatant schlecht und der Absturz in Wien ist enorm. Innerhalb von fünf Jahren ist die Partei von Platz zwei auf fünf durchgereicht worden. Die freiheitliche Stadträtin Ursula Stenzel ist sich sicher: „Die Partei muss sich inhaltlich neu positionieren.“ Die Frage bleibt nur, wie die Marschroute aussieht. Strebt man den strammeren Rechtskurs von Herbert Kickl oder den moderaten Kurs unter Norbert Hofer an? Von einer Doppelspitze will Stenzel jedenfalls nichts hören.