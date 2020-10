Tom Petty: Ein letzter Gruß direkt aus dem Herzen

Das reduzierte Singer/Songwriter-Album war damals völlig aus der Zeit gefallen, weshalb man das positive Feedback seitens Fans und Kritiker in der Nachbetrachtung umso höher werten muss. Die extrem persönlichen Songs und die völlig entschlackte Produktion von Rauschebart Rick Rubin, der zur gleichen Zeit Johnny Cashs unglaubliches Spätherbstcomeback mit den „American Recordings“ einleitete, waren in ihrer Machart aber so ehrlich, authentisch und verletzlich, dass niemand mit Herz, Leidenschaft und Rhythmusgefühl an „Wildflowers“ vorbeikam. Die Mitglieder der Heartbreakers waren alle am Album beteiligt, ihre Rolle wurde aber bewusst zurückgeschraubt und mit Songs wie dem Titeltrack, dem Überraschungshit „You Don’t Know How It Feels“, „You Wreck Me“ oder dem berührenden „Don’t Fade On Me“ überraschte Petty in musikalischer wie auch inhaltlicher Hinsicht. „Wildflowers“ war das Manifest eines in eine ungute Schieflage gekommenen Genies, das zu dieser Zeit Opfer seiner eigenen Erfolge und Zugeständnisse wurde.