Rätselhafter Zustand: Wirbel um Tyson-Interview

Tyson gibt Erklärung ab

Wenig später meldete sich dann auch Tyson via Twitter zu Wort. „Ich habe versucht, für das Interview lang wach zu bleiben, aber ich bin eingeschlafen und wenn ich einmal schlafe, bin ich schwer wieder aufzuwecken, wie ein Löwe. Ich trainiere hart und gehe früh ins Bett.“ Zur Erklärung: Zum Zeitpunkt des Interviews war es in Los Angeles bereits kurz vor 23 Uhr. „Ich hatte auch keinen Monitor und konnte euch nicht sehen, ich habe vergessen, in die Kamera zu gucken.“