Polizei räumt 380-kV-Demo am Heuberg in Koppl

Auch am Dienstag demonstrierten in Koppl wieder 380-kV-Gegner gegen den Bau der Freileitung. Während am Montag die Versammlung noch friedlich aufgelöst werden konnte, spitzte sich die Lage am Dienstag zu. Die Polizei rückte mit einem Einsatzkommando an, um das Gelände am Heuberg zu räumen.