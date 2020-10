eSport - mit Gaming Geld verdienen

Für den interessierten Zuschauer ist das ebenso faszinierend zu beobachten wie für den Fußballfan ein Spiel auf Messers Schneide in der Verlängerung. So ist es nicht verwunderlich, dass auch im eSport die Akteure eher jüngeren Jahrgangs sind. Etwa drei Viertel der Menschen, die eSport betreiben, sind zwischen 16 und 34 Jahre alt. Dies hängt sicherlich damit zusammen, dass die jüngeren Generationen in eine computeraffine Welt hineingeboren wurden. Allerdings sind die körperlichen Anforderungen für den Profi nicht zu verachten. Sessions von mehreren Stunden und Tagen zehren an der Kraft. Wer es ganz nach oben schaffen will, dem sei ein begleitender Ausgleichssport dringend ans Herz gelegt. Zu bedauern an der jetzigen Situation ist die geringe Präsenz weiblicher Akteure. Im eSport spielen körperliche Kräfte eigentlich keine Rolle und Frauen sind für viele Games geradezu prädestiniert.