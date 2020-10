Corona-Pandemie: Versammlungsverbot in Tschechien

Versammlungsverbot auch in der Slowakei

Ein ähnliches Versammlungsverbot tritt am Dienstag auch in der Slowakei in Kraft. Ab dann dürfen mehr als sechs Personen, die nicht in einem Haushalt leben, nicht mehr zusammentreffen. Das Recht auf solche außergewöhnliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens hat die Regierung auf der Grundlage eines seit 1. Oktober geltenden landesweiten Notstands. Schon am Sonntag hatte der nationale Krisenstab mehrere andere Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen angeordnet. So müssen zum Beispiel alle Schulen für Schüler ab der zehnten Schulstufe auf Online- statt Präsenzunterricht umsteigen. Restaurants dürfen ab Donnerstag (15. Oktober) nur noch Speisen zum Mitnehmen verkaufen, Fitnessstudios und Schwimmbäder werden geschlossen.