Rumänen mit Stein attackiert: Landsmann in Haft

Die Hintergründe scheinen unklar. Fest steht aber, dass es in den Morgenstunden des 5. Oktober mehrere Leute in der Wohnung eines 25-jährigen Rumänen in Leoben feierten. Es wurde hochprozentiger Alkohol (Whisky) und Suchtmittel konsumiert. Auch ein rumänisches Paar (25 und 23 Jahre alt) aus dem Bezirk Murtal war zu Gast. Gegen 03.45 Uhr kam es dann aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen den Anwesenden.