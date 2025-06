Radler schaute mit 1,4 Promille aufs Handy: Sturz

Ein 20-Jähriger mit 1,4 Promille Alkohol im Blut hat in der Nacht auf Donnerstag in der Guggenmoosstraße in Salzburg auf dem Fahrrad das Gleichgewicht verloren, weil er während der Fahrt auch noch mit seinem Handy hantierte. Dabei stürzte der Betrunkene und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden, berichtet die Polizei.