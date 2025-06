Bus kracht in Bus: Fahrer wurde eingeklemmt

Fronleichnam, kurz vor 13 Uhr, wird zur Schrecksekunde in Berchtesgaden: An einer Bushaltestelle kracht ein Linienbus aus noch ungeklärter Ursache in einen stehenden Bus. Der Aufprall ist so heftig, dass der Fahrer im Führerhaus eingeklemmt wird – die Feuerwehr muss ihn mit schwerem Gerät befreien.