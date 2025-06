„Wir sind bereit, ein neues Kapitel aufzuschlagen“

Mit einem Theaterfest startet die neue Saison am 13. September. Sieben Säulen will man bedienen: Modern interpretierte Klassiker, Komödien, moderne Klassiker von morgen, Stücke für Kinder und Jugendliche, Stücke, die über die Jahre in der Versenkung verschwunden sind, Uraufführungen und Stückentwicklungen sowie Stücke mit Österreich-Bezug. Auf dem Programm stehen ab Herbst auch vier österreichische Erstaufführungen.