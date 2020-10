Schweinekopf-Anschlag: Bundesheerler angeklagt

Zwei Angehörige des Abwehramtes des Österreichischen Bundesheeres müssen sich Ende November im Grazer Straflandesgericht wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs verantworten. Sie waren am Rande in den Moschee-Anschlag mit Schweineköpfen und Blut im Frühjahr 2016 in Graz verwickelt: Sie sollen es unterlassen haben, einzuschreiten, informierte Gerichtssprecherin Barbara Schwarz am Montag. Der Prozess findet ab 24. November statt und ist für vier Tage anberaumt.