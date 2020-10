Kommando Elefant: Keine Angst vor der großen Geste

Keine Angst vor Trends

„Ich liebe Gigi“, lacht der Frontmann, „er war jetzt sicher nicht die bewusste Referenz, aber der Sound geht sicher auf die 90er-Jahre zurück. Ich hätte in dem Fall aber wohl eher an Hot Chip gedacht.“ Die interpretierbare Offenheit der Kommando Elefant-Songs kommen dem Songwriter zugute. Schließlich ist es immer ein Ziel, persönliche Erlebnisse und Gedanken mit Fiktionalem so kongruent zu vermischen, dass sich der Rezipient am Ende seine eigene Sound- und Inhaltssuppe kochen kann. Dass „Seltene Elemente“ aufgrund der klanglichen Ausrichtung und wegen des strahlend-roten Diamanten am Album-Cover stark an die 80s erinnert, ist durchaus einem gewissen Trend geschuldet, der in den letzten Monaten und Jahren auch Weltstars wie Dua Lipa, Lady Gaga oder auch Katy Perry erfasst hat. „Ich produziere außerhalb der Band viel Musik und schon allein deshalb ist mir wichtig zu schauen, was gerade en vogue ist. Was geht in der Jugendkultur ab, was wird angenommen? Es schadet nicht, wenn man sich auch nach vielen Jahren im Musikgeschäft mit Trap-Beats und einem Yung Hurn auseinandersetzt.“