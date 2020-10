Tommy Lee: Mit der Neugierde eines Teenagers

Du hast dir für den Sängerposten eine Menge junger Künstler ausgesucht, die man noch nicht so gut kennt wie Killvein, Lukas Rossi, Plya oder King Elle Noir. Wie kam es dazu?

Ich habe schon oft mit großen Namen gearbeitet, was mir auch immer großen Spaß gemacht hat. Es war immer speziell mit Leuten zu arbeiten, die ich selbst bewundert habe. Einmal nahm ich mir aber die Zeit mich hinzusetzen und die Namen niederzuschreiben, die mir für meine Songs perfekt vorkamen. Da gab es zum Beispiel eine Nummer wie „Knock Me Down“, die perfekt zu Killvein passte. Ich habe ihn einfach auf Instagram angeschrieben und ihm den Track vorgespielt. Er hat mir später erzählt, dass er sich verarscht vorkam, weil er nicht glauben konnte, dass ihn der echte Tommy Lee kontaktieren würde. (lacht) Als er dann recherchierte fielen ihm die Augen aus dem Kopf. Es gibt so viele talentierte Künstler da draußen und ich höre mir gerne all ihre Songs an. Ich frage mich oft, wie es möglich ist, dass gewisse Sänger so unbekannt sind, aber es ist eben so viel am Markt, dass viele wahrscheinlich gar nie wirklich gehört werden. Das ist eine ziemlich traurige Sache. Dieses Album ist vielleicht meine Art, anderen ein bisschen unter die Arme zu greifen und ihnen die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die sie verdienen.