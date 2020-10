Haaland: Nach Wutausbruch folgt imposante Torshow

Norwegen hat vor allem dank Erling Haaland zumindest für kurze Zeit die Tabellenführung in Österreichs Nations-League-Gruppe 1 der Liga B übernommen. Der Stürmer von Borussia Dortmund mit Salzburg-Vergangenheit erzielte beim völlig verdienten 4:0-Heimerfolg am Sonntag in Oslo gegen Rumänien einen Triplepack (13., 64., 74.) und hält damit nach sechs Länderspielen bei sechs Toren. Eine imposante Frustbewältigung nach seinem Wutausbruch am Donnerstag. Die Rumänen verpatzten die Generalprobe für das Heimduell mit der ÖFB-Auswahl am Mittwoch.