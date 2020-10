EM-Traum geplatzt: Norwegens Haaland gerät in Rage

Rücktritt angeboten

Serbiens Matchwinner war der erst in der 80. Minute eingewechselte Sergej Milinkovic-Savic. Der Mittelfeldspieler von Lazio Rom schoss in Oslo zwei Minuten später das 1:0 und traf in der 102. Minute schließlich entscheidend. Es waren seine ersten beiden Tore im serbischen Teamtrikot. Die Norweger hatten sich durch einen Treffer von Mathis Normann (88.) in die Verlängerung gerettet. „Ich habe kein Problem damit, zur Seite zu treten, falls mein Arbeitgeber dies wünscht“, bietet Norwegen-Trainer Lagerbäck nun sogar seinen Rücktritt an.