Gasherd löste Brand in Wohnwagen aus

Ein Brand brach am Freitag in einem Wohnwagen am Campingplatz Seekirchen aus. Ein Urlauber aus Niederösterreich konnte dabei einen 80-Jährigen aus dem Feuer ziehen. Der Senior konnte wiederbelebt werden – doch er befindet sich in einem kritischen Zustand. Laut Brandermittlern war ein Gasherd der Auslöser.