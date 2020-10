Ein Retortenkind entdeckt die Unangepasstheit

Dieser Konrad ist der vernünftigste 7-Jährige, den man sich vorstellen kann. Kein Wunder, so wurde er in der Fabrik auch programmiert, aus der er stammt. Nur leider wurde er in seiner Dose an die falsche Adresse gesendet und landet bei der Chaotin und Online-Shopping-Fanatikerin Berti Bartolotti. Doch als man den Fehler entdeckt, hat sich das Mutter-Sohn-Duo schon aneinander gewöhnt - und auch Kitti, das Mädchen von nebenan, hat Konrad lieben gelernt. Also muss man dem braven Buben die guten Manieren austreiben, damit er als Mängelexemplar nicht mehr retournierbar ist.